T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No: -2014/484 Esas
İLAN
MAĞDUR SANIK: IA TKHILAISHVILI, Cemal ve Taliko oğlu,
14/09/1969 GÜRCİSTAN doğumlu,
RUSTAVELİ STREET N 90KOBULETİ GEORGİA adresinde oturur.
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 13/02/2020 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
.... sanık IA TKHILAISHVILI 'nin eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 204/1 hükmü gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile hakkında kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-a maddesi gereğince müsnet suçtan BERAATİNE,
Adli Emanet Memurluğu'nun 2014/206 sırasında kayıtlı bir adet giriş çıkış işlem formunun dosyada delil olarak saklanmasına,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 30.01.2024