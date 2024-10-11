T.C. HORASAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11.10.2024 - 00:01

T.C. HORASAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

2024/1 SATIŞ

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düz ve düze yakın %1-3 eğime sahip derin, orta bünyeli, tuzluluk, alkalilik, erozyon, taşlılık, çakıllık sorunu olmayan, organik maddece yeterli, her türlü toprak işlemeli tarımın yapılabileceği 1. sınıf 'bahçe' vasıflı tarım arizisi

Adresi : Danişment Mah, Köy Yanı Mevkii, 101 Ada 105 Parsel Horasan / ERZURUM

Yüzölçümü : 3.929,86 m2

Arsa Payı : 100

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 811.700,45 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 13:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 13:36

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Hafif eğimli %2-4 nispeten derin, orta bünyeli, tuzluluk, alkalilik, erozyon, taşlılık-çakıllık sorunu olmayan, organik maddece yeterli, her türlü toprak işlemeli tarımın yapılabileceği toprak özellikleri 2. sınıf sulu 'çayır' vasıflı tarım arazisi

Adresi : Danişment Mah. 101 Ada 78 ParselHorasan / ERZURUM

Yüzölçümü : 965,53 m2

Arsa Payı : 100

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 50.922,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 13:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 13:46

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : köy merkezinde, etrafının meskün mahal olduğu, yol, su, elektirik ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmış olması nedeniyle arsa vasfında değerlendirilecek olup, topoğrafik yapısının düzgün olduğu

Adresi : Danişment Mah, 101 Ada 179 Parsel Horasan / ERZURUM

Yüzölçümü : 1.257,08 m2

Arsa Payı : 100

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 251.414,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 14:06

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:06

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:06

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : hafif eğimli %2-4, nispeten derin, orta bünyeli, tuzluluk, alkalilik, erozyon, taşlılık- çakıllık sorunu olmayan, organik maddece yeterli, her türlü toprak işemeli tarımın yapılabileceği toprak özellikleri ve topoğrafik açıdan 2. sınıf sulu 'çayır' vasıflı tarım arazisi

Adresi : DanişmentMah, 106 Ada 20 Parsel Horasan / ERZURUM

Yüzölçümü : 2.496,52 m2

Arsa Payı : 100

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 159.176,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 14:16

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:16

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:16

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : düz ve düze yakın %1-3 eğime sahip derin, orta bünyeli, tuzluluk, alkalilik, erozyon, taşlılık, çakıllık sorunu olmayan, organik maddece yeterli, her türlü toprak işlemeli tarımın yapılabileceği 1. sınıf 'tarla' vasıflı tarım arizisi

Adresi : Danişment Mah, 101 Ada 139 Parsel Horasan / ERZURUM

Yüzölçümü : 1.070,12 m2

Arsa Payı : 100

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 158.699,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 13:56

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 13:56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 13:56

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 13:56

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : hafif ve orta eğimli %4-6, nispeten derin, orta bünyeli, tuzluluk, alkalilik, erozyon, taşlılık-çakıllık sorunu olmayan, organik maddece yeterli, her türlü toprak işlemeli tarımın yapılabileceği toprak özellikleri ve topoğrafik açıdan 2. sınıf kuru 'tarla' vasıflı tarım arazisi

Adresi : Danişment Mah, 108 Ada 38 Parsel Horasan / ERZURUM

Yüzölçümü : 12.897,21 m2

Arsa Payı : 100

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 395.300,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 14:26

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:26

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:26

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : düz ve düze yakın %1-3 eğimli, derin, orta bünyeli, tuzluluk, alkalilik, erozyon, taşlılık-çakallık sorunu olmayan, organik maddece yeterli, her türlü toprak işlemeli tarımın yapılabileceği toprak özellikleri ve topoğrafik açıdan 1. sınıf sulu 'bahçe' vasıflı tarım arazasi

Adresi : Danişment Mah, 109 Ada 23 Parsel Horasan / ERZURUM

Yüzölçümü : 1.173,41 m2

Arsa Payı : 100

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 315.304,54 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 14:36

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:36

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:36

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Atatürk ilkokulu Mevkii, 245 Ada, 8 Parsel, Etrafının konut yapılaşmasının olduğu, yol, su, elektirik, kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmış olması topoğrafik yapısının düzgün olan 'tarla kargir ev' vasıflı ağaçları bulunan taşınmaz

Adresi : Recep Tayyip Erdoğan Mah. 245 Ada 8 Parsel Horasan / ERZURUM

Yüzölçümü : 2.271 m2

Arsa Payı : 100

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 5.802.103,25 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 14:46

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:46

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:46

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : hafif eğimli %2-4 derin, orta bünyeli, tuzluluk, alkalik, erozyon, taşılık-çakıllık sorunu olmayan, organik maddece yeterli, her türlü toprak işemli tarımın yapılabileceği toprak özellikli, topoğrafik açıdan 1. sınıf kuru 'tarla' vasıflı tarım arazisi

Adresi :Danişment Mah, 109 Ada 89 Parsel Horasan / ERZURUM

Yüzölçümü : 12.062,89 m2

Arsa Payı : 100

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 426.120,38 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 14:56

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:56

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:56

Satış Şartları: (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.