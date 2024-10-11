T.C. HORASAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. HORASAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
2024/1 SATIŞ
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Düz ve düze yakın %1-3 eğime sahip derin, orta bünyeli, tuzluluk, alkalilik, erozyon, taşlılık, çakıllık sorunu olmayan, organik maddece yeterli, her türlü toprak işlemeli tarımın yapılabileceği 1. sınıf 'bahçe' vasıflı tarım arizisi
Adresi : Danişment Mah, Köy Yanı Mevkii, 101 Ada 105 Parsel Horasan / ERZURUM
Yüzölçümü : 3.929,86 m2
Arsa Payı : 100
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 811.700,45 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 13:36
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Hafif eğimli %2-4 nispeten derin, orta bünyeli, tuzluluk, alkalilik, erozyon, taşlılık-çakıllık sorunu olmayan, organik maddece yeterli, her türlü toprak işlemeli tarımın yapılabileceği toprak özellikleri 2. sınıf sulu 'çayır' vasıflı tarım arazisi
Adresi : Danişment Mah. 101 Ada 78 ParselHorasan / ERZURUM
Yüzölçümü : 965,53 m2
Arsa Payı : 100
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 50.922,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 13:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 13:46
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : köy merkezinde, etrafının meskün mahal olduğu, yol, su, elektirik ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmış olması nedeniyle arsa vasfında değerlendirilecek olup, topoğrafik yapısının düzgün olduğu
Adresi : Danişment Mah, 101 Ada 179 Parsel Horasan / ERZURUM
Yüzölçümü : 1.257,08 m2
Arsa Payı : 100
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 251.414,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 14:06
Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:06
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:06
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : hafif eğimli %2-4, nispeten derin, orta bünyeli, tuzluluk, alkalilik, erozyon, taşlılık- çakıllık sorunu olmayan, organik maddece yeterli, her türlü toprak işemeli tarımın yapılabileceği toprak özellikleri ve topoğrafik açıdan 2. sınıf sulu 'çayır' vasıflı tarım arazisi
Adresi : DanişmentMah, 106 Ada 20 Parsel Horasan / ERZURUM
Yüzölçümü : 2.496,52 m2
Arsa Payı : 100
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 159.176,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 14:16
Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:16
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:16
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : düz ve düze yakın %1-3 eğime sahip derin, orta bünyeli, tuzluluk, alkalilik, erozyon, taşlılık, çakıllık sorunu olmayan, organik maddece yeterli, her türlü toprak işlemeli tarımın yapılabileceği 1. sınıf 'tarla' vasıflı tarım arizisi
Adresi : Danişment Mah, 101 Ada 139 Parsel Horasan / ERZURUM
Yüzölçümü : 1.070,12 m2
Arsa Payı : 100
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 158.699,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 13:56
Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 13:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 13:56
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 13:56
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : hafif ve orta eğimli %4-6, nispeten derin, orta bünyeli, tuzluluk, alkalilik, erozyon, taşlılık-çakıllık sorunu olmayan, organik maddece yeterli, her türlü toprak işlemeli tarımın yapılabileceği toprak özellikleri ve topoğrafik açıdan 2. sınıf kuru 'tarla' vasıflı tarım arazisi
Adresi : Danişment Mah, 108 Ada 38 Parsel Horasan / ERZURUM
Yüzölçümü : 12.897,21 m2
Arsa Payı : 100
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 395.300,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 14:26
Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:26
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:26
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : düz ve düze yakın %1-3 eğimli, derin, orta bünyeli, tuzluluk, alkalilik, erozyon, taşlılık-çakallık sorunu olmayan, organik maddece yeterli, her türlü toprak işlemeli tarımın yapılabileceği toprak özellikleri ve topoğrafik açıdan 1. sınıf sulu 'bahçe' vasıflı tarım arazasi
Adresi : Danişment Mah, 109 Ada 23 Parsel Horasan / ERZURUM
Yüzölçümü : 1.173,41 m2
Arsa Payı : 100
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 315.304,54 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:36
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Atatürk ilkokulu Mevkii, 245 Ada, 8 Parsel, Etrafının konut yapılaşmasının olduğu, yol, su, elektirik, kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmış olması topoğrafik yapısının düzgün olan 'tarla kargir ev' vasıflı ağaçları bulunan taşınmaz
Adresi : Recep Tayyip Erdoğan Mah. 245 Ada 8 Parsel Horasan / ERZURUM
Yüzölçümü : 2.271 m2
Arsa Payı : 100
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 5.802.103,25 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 14:46
Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:46
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:46
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : hafif eğimli %2-4 derin, orta bünyeli, tuzluluk, alkalik, erozyon, taşılık-çakıllık sorunu olmayan, organik maddece yeterli, her türlü toprak işemli tarımın yapılabileceği toprak özellikli, topoğrafik açıdan 1. sınıf kuru 'tarla' vasıflı tarım arazisi
Adresi :Danişment Mah, 109 Ada 89 Parsel Horasan / ERZURUM
Yüzölçümü : 12.062,89 m2
Arsa Payı : 100
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 426.120,38 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 14:56
Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:56
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:56
Satış Şartları: (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.