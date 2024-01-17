T.C. HOZAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 17 Ocak 2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

ESAS NO: 2023/96 Esas

BULUNDUĞU YER: Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü

MEVKİİLERİ: Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 108 Ada 6 parsel sayılı taşınmazın mevkii peyik deresi mevkiidir.Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 106 Ada 3 parsel (ifrazen 106 ada 10 parsel) sayılı taşınmazın mevkii köyönü mevkiidir.

ADA NUMARALARI: 108 ve 106

PARSEL NUMARALARI: Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 108 Ada 6parsel sayılı taşınmaz ve Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 106 Ada 3 parsel(ifrazen 106 ada 10parsel) sayılı taşınmazdır.

VASIFLARI: Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 108 Ada 6 parsel sayılı taşınmazın niteliği mezarlıktır.

Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 106 Ada 3 parsel (ifrazen 106 ada 10 parsel) sayılı taşınmazınniteliği rezervuar yeridir.

YÜZÖLÇÜMLERİ: Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 108 Ada 6 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümü4.572,72 m2'dir.

Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 106 Ada 3 parsel(ifrazen 106 ada 10 parsel) sayılı taşınmazın yüzölçümü 416,28m2'dir.

MALİKİN ADI VE SOYADI: Kalecik Köyü Tüzel Kişiliği

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki ile cinsleri ve nitelikleri yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/96 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

Davalı tarafça, tensip tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde, davacı olan kurum aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceğinin, davalı tarafça 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı iptal davası açılmaz yahut iptal davası açıldığı belgelendirilmez ise kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adının tescil edileceğinin, yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adlarına Ziraat Bankası Hozat Şube Müdürlüğünde açtırılacak hesaba yatırılacağının, ayrıca davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan, ihtar ve tebliğ olunur.18/12/2023