T.C. HOZAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 24.01.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/97 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER: Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü

MEVKİİLERİ: Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 119 parsel sayılı taşınmazın mevkii Peyik Deresidir. Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 140 parsel sayılı taşınmazın mevkii Seğedik-Kumlardır.

ADA NUMARALARI: 101

PARSEL NUMARALARI: Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 119 parsel ve Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 140 parsel sayılı taşınmazlardır.

VASIFLARI: Rezervuar Yeri

YÜZÖLÇÜMLERİ: Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 119 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümü 1.195,91 m2dir.Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 140 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümü 2.606,76 m2dir.

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: Gülbahar KAHRAMAN(hisse Pay/Paydası 1/8 Elb.), Veli SALTIK(Hisse Pay/Paydası 1/8 Elb.), Efter SALTIK(Hisse Pay/Paydası 1/8 Elb.), Azime ALİŞEROĞLU(HissePay/Paydası 1/8 Elb.) ve Rahim SALTIK(Hisse Pay/Paydası 1/8 Elb.)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/97 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

Davalı tarafça, tensip tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde, davacı olan kurum aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceğinin, davalı tarafça 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı iptal davası açılmaz yahut iptal davası açıldığı belgelendirilmez ise kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adının tescil edileceğinin, yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adlarına Ziraat Bankası Hozat Şube Müdürlüğünde açtırılacak hesaba yatırılacağının, ayrıca davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan, ihtar ve tebliğ olunur.18/12/2023