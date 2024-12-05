T.C. İDİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2018/17 Esas

DAHİLİ DAVALI: MEHMET ZEKİ ÇİÇEK - 14589012392

DAHİLİ DAVALI: ABDULKAHAR ÇİÇEK -14679009332

DAVALI: NAİF ÖZGENÇ -İbrahim oğlu.

Davacı Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Şırnak ili, İdil ilçesi, Kurtuluş Köyü 263 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız ve/veya adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, ara karar, istinaf dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 27.01.2025 günü saat 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, ara karar, istinaf dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. HMK.122,127,128