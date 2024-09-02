Yayınlanma: 02.09.2024 - 00:01

T.C. IĞDIR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2022/1000 KARAR NO : 2023/1062 SANIK : MUGABIL ASGAROV, Vasif ve Nazife oğlu, 1979 Azerbaycan doğumlu.SUÇ : 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 15/04/2022

SUÇ YERİ : IĞDIR/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 03/11/2023

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizin 03/11/2023 tarih, 2022/1000 esas ve 2023/1062karar sayılı dosyasının yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 10 AY HAPİS VE 20 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın 5237 Sayılı T.C.K’nun 51. maddesi gereğince takdiren ERTELENMESİNE karar verilmiş olup, sanık MUGABIL ASGAROV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 28.08.2024