Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

T.C. IĞDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ''NDEN

ESAS NO: 2022/131 Esas

Davalılar Abbasali Çoban, Abdulselam Karaçöl, Ehulfez Dartan, Gögerçin Çakar, Nahide Sencer, Nevruz Bay ve Rıza Uyanık'ın tüm araştırmalara rağmen adres bilgilerine ulaşılamadığından, davacı Iğdır Belediye Başkanlığı tarafından açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının açıldığı, dava konusu Iğdır ili Merkez İlçesi, Söğütlü Mahallesi 1568 ada, 1 parsel, 1569 ada, 1 parsele (tevhit sonrası söz konusu iki parsel 3050 ada, 1 parsel) sayılı davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile kamulaştırma bedelinin tespit edilerek dava konusu taşınmazların davacı adına tapu ve tesciline karar verilmesini talep ettiği, taraflara HMK'nun 139. Maddesi uyarınca, 14/05/2025 günü saat 09:00'da ön inceleme duruşması için Iğdır 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması, mahkemede hazır bulunmaması takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, ayrıca sulh için gerekli hazırlığı yapması ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 13/02/2025