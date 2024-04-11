T.C. IĞDIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11.04.2024 - 00:00

Sayı: 2022/404 Esas 26/03/2024

Davacılar FATMA GÜNEŞ, NESİM KUŞ ile Davalılar , ALİ GÜNER, AYŞEGÜL KIZILDAĞ, CESİM GÜNEŞ, FATMA GÜNER, HALİS GÜNEŞ, HAZAL ŞEVGİN, İSMAİL GÜNEŞ, KASIM GÜNEŞ, MEHMET GÜNEŞ, MEHMET NURİ GÜNEŞ, MUHAMMED SAİD GÜNER, MUHLİS GÜNEŞ, RUHAN CİHAD ŞEVGİN, SABİHA GÜNER, SEVGİNUR GÜNER, SEYRAN DERİNÇAY, SIDKI ŞEVGİN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil yapılan yargılama gereğince;Davacılar vekilinin 12/10/2022 havale tarihli dava dilekçesinde; Müvekkillerinin dedesi muris Fettah GÜNEŞ ile nenesi muris Sultan GÜNEŞ'in vefatlarından sonra miras paylarının yasal mirasçıları olarak geriye; müvekkillerinin annesi muris; Bediha GÜNEŞ, teyzeleri olan murisler; Susan GÜNEŞ, Cemile GÜNEŞ, Aliye GÜNEŞ, Basra GÜNEŞ ve dayıları muris Abdülhamit GÜNEŞ'e kalmaları akabinde müvekkillerin annesi muris; Bediha GÜNEŞ, Cemile GÜNEŞ, Basra GÜNEŞ ve muris Abdülhamit GÜNEŞ'in miras payları olan davaya konu olan Iğdır İli Merkez İlçesi, Panik Köyü (Özdemir Köyü) Ada/Parsel ;134 ada 60 parsel, 134 ada 61 parsel, 134 ada 62 parsel, 134 ada 67 parsel, 134 ada 68 parsel, 134 ada 69 parsel, 134 ada 70 parsel, 134 ada 71 parsel nolu taşınmazların sadece Susan GÜNEŞ ile Aliye GÜNEŞ'e kalmaları ve devamında bunların mirasçıları olan davalılara muvazaalı olarak devir edildiğini, bu sebeple tapu kayıtlarının iptali ile müvekkillerinin miras payları oranında tapuya tescilini talep ve dava etmiştir. 46174975430 TC Kimlik Numaralı davalı Sevim AŞDAN'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi bulunamadığından dava dilekçesi, duruşma gün ve saatinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalı Sevim AŞDAN'ın duruşmanın atılı bulunduğu 26/06/2024 günü saat 10:10'de Iğdır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve yargılamanın yapılarak hüküm verileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.