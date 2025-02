T.C. IĞDIR 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 24.02.2025 - 00:01

T.C. IĞDIR 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/159 Esas KARAR NO: 2024/162 [C.SAVCILIĞI ESAS NO]: 2024/1111 DAVACI: K.H.

MÜŞTEKİ: NAMIQ BABAYEV, Şıxbaba ve Ofelya oğlu, 1982 nahcivan doğumlu

SANIK: GÜLANAZ KARADUMAN, Zeki ve Şadiye kızı, 01/11/1984 TUZLUCA doğumlu, IĞDIR, TUZLUCA, Akdiz mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SUÇ: Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ/SAATİ: 07/09/2022 -

SUÇ YERİ: IĞDIR/MERKEZ

KARAR TARİHİ: 10/12/2024

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında üzerine atılı suçtan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizin 10/12/2024 tarih, 2024/159 Esas ve 2024/162 Karar sayılı dosyasının yargılaması sonucunda sanık GÜLANAZ KARADUMAN hakkında BERAAT kararı verilmiş olup, müşteki NAMIQ BABAYEV'e tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.17.02.2025