Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:01

T.C. IĞDIR AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/621 23/12/2024 KARAR NO: 2024/233

Davacı, BURHAN KADAN ile Davalı, FATMA MOHAMMED arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davası sonunda;

Mahkememiz dosyası davalı FATMA MOHAMMED'e tebliğ edilememiş olup, daha önce duruşma günü de davalıya ilanen tebliğ edilmiş olmakla;

HÜKÜM

Davanın KABULÜ ile;

1-Tarafların müşterek çocuğu 2015 doğumlu, 43372295858 T.C. Kimlik numaralı Makbule KADAN'ın velayetinin davalı anneden alınarak davacı babaya verilmesine,

2-Müşterek çocuk ile davalı anne arasında aynı ilin sınırları içinde oturmaları halinde her ayın 2. Ve 4. Cumartesi günü saat 10:00'dan pazar günü saat 17:00'ye kadar, her yıl sömestr tatilinin ilk cumartesi günü saat 10:00'dan bir hafta sonraki Cumartesi günü saat 17:00'ye kadar, her yıl Temmuz ayının 1.günü saat 10:00'dan 31. Günü saat 17:00'ye kadar, dini bayramların 2.günü saat 10:00'dan 3.günü saat 17:00'a kadar, her yıl anneler gününde saat 10:00'dan 17:00'e kadar, belirlenen saat aralığında fiziki olarak görüşülememesi halinde 1 saat görüntülü olarak, ayrı yerlerde oturmaları halinde her ayın 2.Cumartesi günü saat 10:00'dan pazar günü 17:00'a kadar, her yıl sömestr tatilinin ilk Cumartesi günü saat 10:00'dan bir sonraki pazar günü saat 17:00'ye kadar, her yıl Temmuz ayının 1.günü saat 10:00'dan 31.günü saat 17:00'a kadar, dini bayramların 2.günü saat 10:00'dan 3.günü saat 17:00'a kadar, her yıl anneler gününde saat 10:00'dan 17:00'e kadar, belirlenen saat aralığında fiziki olarak görüşülememesi halinde 1 saat görüntülü olarak ŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİNE, şahsi ilişki için gerekli masrafların davalı anne tarafından karşılanmasına,

3-Alınması gerekli 427,60 TL ilam harcından başlangıçta peşin olarak yatırılan 80,70 TL'nin mahsubu ile bakiye 346,90 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, bu hususta defterdarlığa müzekkere yazılmasına,

4-Davacı tarafından yapılan 80,70 TL başvurma harcı, 80,70 TL peşin harç ve 5.173,00 TL posta ve bilirkişi masrafı olmak üzere toplam 5.334,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

5-Kararın kesinleşmesi halinde kesinleşmiş karardan bir suretin Iğdır İl Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

6-Artan gider avansının talep ve kararın kesinleşmesi halinde davacı yana iadesine,

7-Davalı tarafından yapılan masraf olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Dair davacının yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. Şeklinde hüküm kurulmuş olup, mahkememiz kararı davalı Fatma MOHAMMED'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.