Yayınlanma: 10.03.2025 - 00:01

T.C. IĞDIR AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/312 04/03/2025

KARAR NO: 2024/995

Davacı BEHİCE URAL ile Davalı, AHMET URAL arasında Mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası sonunda;

Mahkememizin 19/12/2024 tarihli gerekçeli kararı davalı Ahmet URAL'a tebliğ edilememiş olup, daha önce duruşma günü de davalıya ilanen tebliğ edilmiş olmakla;

"HÜKÜM

Davacının davasının KABULÜ ile;

1- Iğdır ili, Aralık İlçesi, Yukarı Topraklı Mah/Köyü, Cilt No:27 Hane No:144 BSN:26'da nüfusa kayıtlı 17720148202 TC Kimlik numaralı, Riza ve Nezife kızı, 10/12/1989 Aralık doğumlu Behice URAL ile, aynı yerde BSN:11'de nüfusa kayıtlı 22285996182 TC Kimlik numaralı, Ali ve Tevrat oğlu, 15/01/1983 Aralık doğumlu Ahmet URAL'ın TMK.nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2- Müşterek çocuklar 2011 doğumlu 21275030202 T.C. Kimlik numaralı Nisanur URAL, 2014 doğumlu 53146786628 T.C. Kimlik numaralı Muhammed Ali URAL ve 2017 doğumlu 44438085130 T.C. Kimlik numaralı Melek Naz URAL'ın velayetlerinin davacı anneye verilmesine,

Müşterek çocukların velayeti kendisine verilen anneye çocuğun varsa mal varlıklarının dökümünü gösteren bir defter vermesi için kararın kesinleşmesinden itibaren bir aylık süre verilmesine, küçüğün mal varlığında veya yapılan yatırımlarda meydana gelecek önemli değişiklikleri mahkemeye bildirmesinin İHTARINA,

3- Kendisine velayet verilmeyen davalı baba ile müşterek çocuklar arasında her ayın 2 ve 4. Cumartesi günü sabah 09:00 dan pazar akşam saat 17:00 ye kadar, her yıl sömestr tatilinin ilk haftası Cumartesi günü saat 09:00 dan bir hafta sonrası Cumartesi günü akşam saat 17:00 ye kadar, her yıl dini bayramların 2. Günü sabah 09:00 dan3. günü saat 12:00 ye kadar, her yıl 1 Temmuz sabah saat 09:00 dan 31 Temmuz akşam saat 17:00 ye kadar şahsi münasebet tesisine,

4- Dava tarihinden başlayıp kararın kesinleşmesine kadar geçerli olmak üzere tarafların müşterek çocukları için ayrı ayrı aylık 1.000,00.-TL olmak üzere toplamda aylık 3.000,00.-TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak müşterek çocuklara ödenmek üzere velayeten davacı anneye ödenmesine, kararın kesinleşmesine müteakip iştirak nafakası olarak devamına, fazlaya ilişkin istemin REDDİNE,

5- Dava tarihinden başlayıp kararın kesinleşmesine kadar geçerli olmak üzere davacı kadın yararına hükmedilen aylık 2.000,00.-TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, kararın kesinleşmesine müteakip yoksulluk nafakası olarak devamına, fazlaya ilişkin istemin REDDİNE,

6- Davacı kadının maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile TMK madde 174/1 uyarınca 60.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7- Davacı kadının manevi tazminat talebinin REDDİNE,

8- Dava adli yardım talepli açıldığından alınması gerekli 427,60 TL ilam harcı, 427,60 TL başvurma harcı ve 22.775,00 TL posta ve ilan masrafı olmak üzere toplam 23.630,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, bu hususta defterdarlığa müzekkere yazılmasına,

9- Davalı tarafından yapılan masraf olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

10- Kararın kesinleşmesi halinde kesinleşmiş karardan bir suretin Iğdır İl Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine, Dair, davacının karşı yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen kararın gerekçeli olarak tebliğinden itibaren iki hafta içinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde hüküm kurulmuş olup, Mahkememiz kararı davalı Ahmet URAL'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.