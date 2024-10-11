Yayınlanma: 11.10.2024 - 00:01

T.C. IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2014/671 EsasKARAR NO : 2018/841

Davacı Suna ÖZCAN tarafından davalılar Damla AYDIN ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davalı H*****n ve M*****r kızı, 1983 d.lu Damla AYDIN' ın tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ve kendisine karar tebliği yapılamadığından, davalı Damla AYDIN' a mahkememiz kararının ilanen tebliğe karar verilmiş olup;

HÜKÜM :

1- Davanın KABULÜ ile, Iğdır Karakoyunlu Gökçeli Köyü Tapkolu Mevkii 123 ada 4, 127 ada 11, 127 ada 13, 105 ada 4, 133 ada 56 ve 35, 130 ada 5 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın tapudaki paylar ve dosya arasında mevcut Iğdır Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait 2015/539 Esas ve 457 Karar sayılı veraset ilamı gereği UMUM ARASINDA SATILARAK ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİNE, dair gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen mahkememizin 24/09/2020 tarih ve 2020/800 sayılı kararının, Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 30/07/2024