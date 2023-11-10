T.C. IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

ESAS NO: 2022/1222 Esas

Davacı Hızır Doğan ile davalılar Özlem Çırak Köse, ve diğerleri arasında Mahkememizde görülmekte olan Iğdır ili Merkez ilçesindeki, Hakmehmetköyü, 115 numarali adadaki, 33 numaralı parselde Iğdır ili Merkez ilçesindeki, Hakmehmet köyü, 114 numarali adadaki, 15 Iğdır ili Merkez ilçesindeki, Hakmehmet köyü, 114 numarali adadaki, 14 numaralı parsel, Iğdır ili Merkez ilçesindeki, Hakmehmet köyü, 134 6 numaralı parselde134 numarali adadaki, 3 numaralı parsel,105 ada 16 numaralı parselde kayıtlı taşınmazlarda davalılara ait elbirliği mülkiyet durumunda olan taşınmazın satış suretiyle ortaklığının giderilmesi davasında davalı 353******18 T.C kimlik numaralı, Se****** ve Ba******* kızı 1986 doğumlu Derya Çırak, 354******20 T.C kimlik numaralı, Se**** ve Se**** oğlu 1976 doğumlu Mehmet Çırak, 354******00 T.C kimlik numaralı Ab*** ve Ci*** oğlu1949 doğumlu Naime Çırak ve353******46 T.C Kimlik numaralı Se****** ve Ba******* kızı 1988 doğumlu Tamara Çırak tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ve kendilerine dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatini tebliğine karar verilmiş olup, adı geçen davalıların 27/12/2023 günü saat 10:05 'de Iğdır Adliye Ek Hizmet Binası Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya taraflardan yalnızca birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğundan yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, iş bu duvetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçelerinizi sunmanız, ayrıca henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları hususu tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.