T.C. ILGIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/172 Esas

Davacı: TEDAŞ

DAVALI: Selahattin Geçitli

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davacı tarafından açılan davada Konya ili Ilgın ilçesi, Göstere Mah. 197 ada 437 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 2,05 m² lik kısmında mülkiyet 839,22 m² lik kısmına irtifak hakkı tesisi için yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi neticesinde toplam kamulaştırma bedelinin 14.832,09 TL olarak belirlenmekle bilirkişi raporuna iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde itiraz edebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 29/11/2023 günü saat: 09:40' e duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.