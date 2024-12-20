T.C. ILGIN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:01

T.C. ILGIN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/38 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Konya İl, Ilgın İlçe, OLUKPINAR Mahalle/Köy, Köy Arkası Mevkii, 106 Ada, 24 Parsel, Satışa konu taşınmazın tapu kayıtlarında niteliği Tarla yazmaktadır. Parselde keşif esnasında Bir kısmı anız bir kısmı ekim yapmak amacıyla sürülmüş durumdadır. Parsel İmar planı dışında,kadastro parselidir. Taşınmaz Olukpınar Mahallesi Köy arkası mevkiinde bulunmaktadır. Mahalle yerleşik alanına uydu ölçüsüne göre yaklaşık 1000 metre uzaklıktadır. Eğimi % 3-5 civarındadır. Geometrik şekli ve topoğrafik bakımından kullanıma uygundur. Toprak, tekstürü;orta bünyeli, tınlı-killi, organik madde miktarı orta seviyededir.Parselin sınırları tel çit vb. ile çevrili değildir. Parselin sulama imkanı olup sulu tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Olukpınar Mahallesi 106 Ada 24 Parsel Ilgın / KONYA

Yüzölçümü : 47.901 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.448.872,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 10:42

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 10:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.