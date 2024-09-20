T.C. İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 20.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/282 Esas

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından dava konusuKastamonu ili, İnebolu İlçesi, Güneşli mahallesi, 163 ada 2 parsel parsel sayılı taşınmazda ( malikinin Güneşli Köy Tüzel Kişiliği olduğu) yer alan 1 adet trafo binası yerinin isabet taşınmaz üzerinde bulunan 4,22 m²'lik kısma ait mülkiyet hakkının, 2942 Sayılı Yasanın 27. Maddesine göre acele kamulaştırmasına karar verilmiş olup taşınmazın uzlaştırma yolu ile kamulaştırılması temin edilemediğinden, davacı tarafından mahkememizde bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya tebligat yapılanmayanlara gazete ile ilan tarihinden itibaren 14. md. öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, idari davada iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırılan kısmının kamulaştırma yapan idare adına tapuya tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası İnebolu Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davetiyelerin tebliğinden itibaren 10 gün içinde kamulaştırmaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilgililere 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilanen tebliğ olunur.