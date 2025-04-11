Yayınlanma: 11.04.2025 - 00:01

T.C. İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/1282 Esas KARAR NO: 2024/1253

Davalı Murat Muhammet SERİ, 12803553300 T.C. Kimlik Numaralı, Fayik ve Sultan'dan olma, 14.03.1979 doğumlu.

Davacılar Fayik Seri, Figen Yılmaz, Gülten Akbulut, Huriye Çay, Meryem Kara, Nuriye Yıldız ve Seher Seri tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce tarafınıza tebligat yapılabilmesi amacıyla yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından şahsınıza tebligat yapılamamış, sonuç olarak gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılan yargılama sonucunda;

1- Davanın KABULÜ ile, Kastamonu ili, Çatalzeytin İlçesi, Konaklı Köyü, Karapınar Mevkii 111 ada 4 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki ortaklığın üzerindeki tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2- Satışın umum arasında AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE YAPILMASINA,

3- Satış bedelinin ortaklara 50647291880 T.C. Kimlik numaralı müteveffa Yusuf YILMAZ'ın mirasçılık belgesindeki payları oranında DAĞITILMASINA,

4- Satış memuru olarak İnebolu Satış Memurluğu Yazı İşleri Müdürü'nün atanmasına, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın satış memuruna gönderilmesine,

5- Taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11,38 nispetindeki karar ve ilam harcının; Yusuf YILMAZ'ın mirasçılık belgesindeki payları oranında taraflardan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

6- Davacı tarafça yapılan başvurma harcı 123,60TL, keşif, bilirkişi araç ücreti 10.780,30TL, tebligat masrafı 435,00TL ve 2 Adet KEP masrafı 3,50TL, 3 adet elektronik tebligat 30TL, ilan ücreti 11.160,00TL olmak üzere toplam 22.532,40 TL yargılama giderinin davalılardan Yusuf YILMAZ'ın mirasçılık belgesindeki payları oranında tahsil edilerek davacılara verilmesine, davacıların hissesine düşen kısmın kendisi üzerinde bırakılmasına,

7- Davacılar kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince 28.500,00 TL'nin davalılardan Yusuf YILMAZ'ın mirasçılık belgesindeki payları oranında tahsil edilerek davacılara verilmesine, davacıların hissesine düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

8- İnebolu Arabuluculuk Bürosu'nun 2023/42 Büro Dosya Numaralı ve 2023/92603Arabuluculuk Dosya Numaralı başvurusunda takdir edilen 2.160,00 TL'nin mirasçılık belgesindeki payları oranında taraflardan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

9- Gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı yapılan inceleme sonucunda gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek/gönderilecek dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.