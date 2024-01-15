Yayınlanma: 15 Ocak 2024

T.C. İNEGÖL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2023/527 Esas

Konu : Gaiplik ilanı

Mahkememizde davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili tarafından Halil Kızı (Sabire) Sabriye ile Abdullah Karısı veya Kızı Halime kayyımı Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü aleyhine açılan Gaiplik ve Alacak davasının 19/12/2023 tarihli ara kararı gereğince,

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Hocaköyaltı Mevkii, 1272 ada, 7 parsel sayılı taşınmazda malik olarak görünen Halil Kızı (Sabire) Sabriye ile Abdullah Karısı veya Kızı Halime İnegöl Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/183 Esas ve 2012/621 Karar sayılı ilamı ile İnegöl Mal Müdürü kayyım tayin edilmiş ve Paydaşlığın Giderilmesi davası sonucu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca taşınmaz satılarak Halil Kızı (Sabire) Sabriye ile Abdullah Karısı veya Kızı Halime'ye düşen bedel bankaya yatırılarak Kayyımın yönetimine bırakılmıştır. Davaya konu Halil Kızı (Sabire) Sabriye ile Abdullah Karısı veya Kızı Halime'nin kimliğinin ve adresinin tespit edilememesi, meçhul olması nedeniyle davada GAİPLİĞİNE karar verilmesi istenmiş olup, Halil Kızı (Sabire) Sabriye ile Abdullah Karısı veya Kızı Halime'yi gören veya bilenlerin yerini, açık adresini veya açık kimlik bilgisini bilenlerin veya bu bilgilerin tespitine yarar başkaca bilgi sahibi olanların 6 ay içinde Mahkememize bildirmesi ilan olunur.