T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
2024/65 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/65 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN:
Özellikleri: Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yeniceköy mahallesi, 269 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz...
Adresi: Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yeniceköy mahallesi, 269 ada, 14 parsel. İnegöl / BURSA
Yüz ölçümü: 3.000 m2
İmar Durumu : Taşınmaz 1/25.000 Ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Kapsamında "Organize Sanayi Bölgesi" planlıdır. Detaylı imar planının Yenice Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden sorulması gereklidir.
Kıymeti: 24.500.000,00-TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında "Taşınmazın icra yolu ile satışı dahil 3. Kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur." beyanı bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri:
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26.02.2025 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati: 05.03.2025 - 14:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26.03.2025 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati: 02.04.2025 - 14:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.