T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 07.02.2025 - 00:01

T.C. İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2024/65 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/65 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN:

Özellikleri: Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yeniceköy mahallesi, 269 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz...

Adresi: Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yeniceköy mahallesi, 269 ada, 14 parsel. İnegöl / BURSA

Yüz ölçümü: 3.000 m2

İmar Durumu : Taşınmaz 1/25.000 Ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Kapsamında "Organize Sanayi Bölgesi" planlıdır. Detaylı imar planının Yenice Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden sorulması gereklidir.

Kıymeti: 24.500.000,00-TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında "Taşınmazın icra yolu ile satışı dahil 3. Kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur." beyanı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26.02.2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 05.03.2025 - 14:30

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26.03.2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 02.04.2025 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.