T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/1491

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve yurtdışı adresinize dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin tebliği için gönderilen tebligatlar yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. DAVALI : YAVUZ YİGİT, 189******78 T.C. Nolu, Nurettin ve Nermin oğlu, 12/08/1979 doğumlu,Tebliğ Olunacak Evrakın Muhteviyatı Hülasası : Dava Dilekçesi, Duruşma gün ve saati.

1-Davacı Taliye Yiğit tarafından Süleymaniye Mah. Şehit Er Muharrem Karakafa Sk. N:2/3 İnegöl/BURSA adresinde bulunan taşınmazın mülkiyetinin miras payına mahsuben içinde bulunan eşyalarla birlikte adına kayıt ve tesciline, bunun mümkün olmaması halinde tapu kaydına aile konutu şerhi düşülmesine ve lehine intifa veya oturma hakkı tesis edilmesine karar verilmesinin talep edildiği,

2-Duruşmanın 16/01/2025 günü saat 10:40'da yapılacağı,

3-Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalıksüre içinde davaya cevapların, usulü itirazlar ve delillerin mahkemeye ibraz edilebileceği, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.