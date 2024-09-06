Yayınlanma: 06.09.2024 - 00:01

T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : .17297182-2014/839-Ceza Dava Dosyası

İskenderun1. Asliye Ceza Mahkemesince; Nesani ve Fatme oğlu 1990 İdlip doğumlu sanık MUSTAFA NEUS hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundanaçılan kamu davasında mahkememizin 2014/839 Esas, 2022/1022 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ve sanık hakkında Düşme kararı verildiği,

Gerekçeli kararın ve katılan kurum vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın ve istinafdilekçesinin son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığatebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur. 01.08.2024