Yayınlanma: 10.02.2025 - 00:01

T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 17297182-2020/431-Ceza Dava Dosyası

İskenderun1. Asliye Ceza Mahkemesince; Yusuf ve Feruz oğlu 19/08/1986 d.lu sanık ERCAN KESKİN hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan açılan kamu davasında mahkememizin 2020/431 Esas, 2024/1046 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ve sanık hakkında 1 yıl 3 ay hapis ve 40TL adli para cezasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın ve katılan kurum vekilinin temyiz başvuru dilekçesinin sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın ve temyiz başvuru dilekçesinin son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığat ebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşıYargıtay nezdinde temyiz yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur. 06.02.2025