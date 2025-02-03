T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 03.02.2025 - 00:01

T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.24467862-2023/296-Ceza Dava Dosyası 30.01.2025

Konu:

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/09/2024 tarihli ilamı ile sanık İsmet kızı 1986 doğumlu MELTEM ÖZDEMİR hakkında sonuç olarak TCK'nın 142/1-e maddesi gereğince 5 YIL HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA şeklinde karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıksarısının ilan tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.