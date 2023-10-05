T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05 Ekim 2023

Sayı: 2022/2006 Esas 05/09/2023

REŞİT ALTINARI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ŞÜKRÜ ALTINARI gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 05/09/2023 GAİP T.C. KİMLİK NO: 49111069360ADI SOYADI: ŞÜKRÜ ALTINARI

BABA ADI: DURMUŞ

ANA ADI: HAYRİYE

DOĞUM TARİHİ: 29/02/1972

DOĞUM YERİ: İSKENDERUN

İKAMETGAH ADRESİ: