T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 30.09.2024 - 00:01

T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/2375 Esas 24/09/2024

Davacı , SÜLEYMAN ÇELİK ilearasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDULKUDUS ÇELİKİ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO: 42715277308

ADI SOYADI : ABDULKUDUS ÇELİK - 42715277308

BABA ADI :HAKTANIR

ANA ADI :GÜLİSTAN

DOĞUMTARİHİ:05/04/1976

#ilangovtr Basın No: ILN02096450