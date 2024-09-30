T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2023/2375 Esas 24/09/2024
Davacı , SÜLEYMAN ÇELİK ilearasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDULKUDUS ÇELİKİ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO: 42715277308
ADI SOYADI : ABDULKUDUS ÇELİK - 42715277308
BABA ADI :HAKTANIR
ANA ADI :GÜLİSTAN
DOĞUMTARİHİ:05/04/1976
#ilangovtr Basın No: ILN02096450