T.C. İSKENDERUN 4. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 11.04.2025 - 00:01

T.C. İSKENDERUN 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2024/54 Esas

DAVALI: CEMAL MARUF

Davacı VELİDE BARBIŞ tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce yapılan araştırmalar neticesinde adresinize ulaşılamamış olup tebligat yapılamamıştır, bu nedenle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalılar Cemal Maruf ve Nermin Teyzeri'nin müşterek çocuğu olan Yusuf Maruf'un halen Atatürk İlkokulunda 3. Sınıf öğrencisi olduğu, çocuğun uzun yıllardır anneannesi olan davacı ile birlikte yaşadığı, maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarının anneannesi tarafından karşılandığı, anne Nermin Teyzeri'nin başka biri ile evli olduğu, yaklaşık 5 yıldır Suudi Arabistan ülkesinde yaşadığı, vekalet yükümlülüğünü yerine getirmediği, baba Cemal Maruf'tan yıllardır haber alınamadığı, yaşayıp yaşamadığının bilinmediğini, bu nedenlerle müşterek çocuk Yusuf Maruf üzerindeki velayet hak ve yetkilerinin kaldırılmasına karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

6100 sayılı HMK 122 ve 127.ve 129 maddeleri gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK116, 117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK 128. maddesi gereğince bu süre içerinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK 131 maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

Durusma Günü: 17/06/2025 günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.