T.C. İSKENDERUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 23.01.2025 - 00:01

T.C. İSKENDERUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/113 Esas

DAVALI : İSKENDERUN BAYAN BASKETBOL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 27/03/2025 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.