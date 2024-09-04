T.C. İSKENDERUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 04.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/113 Esas

DAVALI: İSKENDERUN BAYAN BASKETBOL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş ve

Dava dilekçesi özetle; Adana 8. İş Mahkemesi'nin 2019/4 Esas sayılı dosyasında Aski Spor Kulübü(yeni unvanı İskenderun Bayan Basketbol Spor Kulübü Derneği) sporcusu Lucie Melek BOUTHORS Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile (eski adıyla Aski Spor Kulübü) arasında 2017 yılında imzalanan sözleşmeye dayanarak organik bağ olduğu iddiasıyla alacak davası açıldığını, yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verildiği, verilen karara istinaden ilgili sporcu tarafından Ankara 31. İcra Müdürlüğü'nün 2021/3141 FE. sayılı dosyası ile kurumlarına icra takibi başlatıldığını, ödeme emrinin tebliğinden itibaren icra dosyasına kurumca ödeme yapıldığını, 12.11.2018 tarihli Adana Aski Spor Kulütlü Derneği genel kurul toplantısında tüzük tadiline gidilerek dernek merkezi Hatay İlijdernek adı ise İskenderun Bayan Basketbol Spor Kulübü Derneği olarak değiştirildiğini, bu sebeple dava İskenderun Bayan Basketbol Spor Kulübü Derneği'ne yöneltildiğini, Dava dışı sporcu Lucie Melek BOUTNORS ile İskenderun Bayan Basketbol Spor Kulübü Derneği (eski adıyla ASKİ Spor Kulübü erneği) arasında 2017 yılında sporcu lip sözleşmesi imzaladığını, dava dışı sporcu ile davalı dernek arasında hizmet akdi bulunduğunu, davalı dernek ile müvekkil kulum arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunmamasına rağmen ünvanların aynı olması ve logoda benzerlikler bulunması sebebiyle ilgili yörel mahkeme tarafından davalı dernek ile aramızda organik bağ bulunduğu gerekçesiyle aleyhimize hüküm kurulduğunu, müvekkili kurum kamu kurumu olup, davalı dernek hiçbir ilgi ve alakası bulunmamasına rağmen sorumlu olmadığı bedeli icra tehdidi altında ödemek zorunda kaldığını, müvekkil kurumun yükümlülüğünde olmayan bir borcu icra tehdidi altında ödemiş olması, bahse konu sporcu ile hiçbir ilgisinin bulunmaması, dava konusu alacağın davalı spor dermeğinin edimini yerine getirmemesinden kaynaklanmış olması sebebiyle kurumdan tahsil edilen bedelin davalı dernekten(eski adıyla Aski spor kulübünden) rücu edilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olduğunu, davalıdan alacağı olan (fazlaya dair talep ve dava haklarının saklı kalması kaydıyla) şimdilik 181.582,97 TL'nin alacağın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan rücuen tahsiline, yargılama giderleri ve vekalel ücretinin davalıdan tahsiline karar yerilmesini arz ve talep ettiği ilanen tebliğ olunur.