T.C. İSKENDERUN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19.02.2024 - 00:00

Sayı: E.23826126-2019/515-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 20/06/2023 tarih, 2019/515 esas, 2023/183 karar sayılı ilamı ilehakaret ve tehdit suçlarından düşme ve beraat kararı verilen; Hasan oğlu, 1989 d.lu, AHMED HAYYIM tüm aramalara rağmen bulunamamış olup gerekçeli karartebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıksarısının ilan tarihinden itibaren 7 günsonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR