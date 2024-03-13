T.C. İSKENDERUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/526 Esas

DAVALI: CEMİLOĞLU KİMYA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacılar Cemil YAVUZ ve Najwaı HALABI tarafından aleyhinize açılan Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresin yıkılmış veya hasarlı olması nedeniyle girilmediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar dava dilekçesi ile; Cemiloğlu Kimya Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin feshine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmişlerdir.

Duruşma Günü: 16/05/2024 günü saat: 11:00'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafla sulh olmak için gerekli hazırlıkları yapmanız, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde cevap dilekçesi ile delil listesi ve elinizdeki belge ve delilleri dilekçenize eklemek suretiyle mahkememize sunmanız, elinizde bulunmayan delillerin nereden getirileceğini bildirmeniz ve buna ilişkin masrafları yatırmanız, aksi taktirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı CEMİLOĞLU KİMYA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ilanen tebliğ olunur.