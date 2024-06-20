T.C. İSKENDERUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/338 Esas

DAHİLİ DAVALI: SALİM EREN -Cemil ve Emel oğlu 1973 D'lu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ticaret Sicil Memurunun Kararına İtiraz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin tespit edilemediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu GLOBAL TEKEL ÜRÜNLERİ İNŞAAT VE OTOMOTİV LTD. ŞTİ.'ninTTK.547.mad. göre, İskenderun İcra Müdürlüğünü 2023/20517sayılı dosyası yönünden ek tasfiyesiiçin ihyasına ve işlemler sonuçlandırılıncaya kadar şirketin yeniden tescili ile tasfiye memuru atanmasına karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Duruşma Günü: 18/07/2024 günü saat: 11:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafla sulh olmak için gerekli hazırlıkları yapmanız, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde cevap dilekçesi ile delil listesi ve elinizdeki belge ve delilleri dilekçenize eklemek suretiyle mahkememize sunmanız, elinizde bulunmayan delillerin nereden getirileceğini bildirmeniz ve buna ilişkin masrafları yatırmanız, aksi taktirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu, Dava Dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.31/05/2024