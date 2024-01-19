T.C. İSKENDERUN2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19 Ocak 2024

ESAS NO: 2023/78 Esas

DAVALI: RIZKULLAH AŞAN - 47218128676

Davacı tarafından aleyhinize açılan mirasçılık belgesinin iptali davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce adresinize ulaşılamamış olup adınıza dava dilekçesi tebliğ edilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin büyük dedesi Ali oğlu Abdullah Acuz miras bırakan’ın davalıların babalarının biyolojik dedeleri olmaması nedeniyle İskenderun Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 1996/467 Esas,1998/1294 Karar sayılı kararı ile çıkarılan veraset ilamının iptali ile İskenderun 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/610 E.ve 2017/435 K.sayılı usul ve yasaya uygun olan ve nüfus kayıtlarına uygun olan mirasçılık belgesi doğrultusunda yeniden mirasçılık belgesi düzenlenmesine" karar verilmesini talep etmiştir.

Davaya ilanı takip eden yedinci günden itibaren 2 hafta içerisinde varsa ilk itirazlarınız tüm delillerinizle birlikte cevap verebileceğiniz, cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız ve yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.