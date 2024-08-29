Yayınlanma: 29.08.2024 - 00:01

T.C. İSLAHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/309 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli İslahiye İlçesi

MEVKİİ : Kerküt Köyü/Mahallesi, Tatarhöyüğü

ADA NO : 0

PARSEL NO : 714 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.449,85

MALİKLERİN ADIVE SOYADI : Bekir YILDIZ, Halil YILDIZ, Mustafa YILDIZ, Mehmet YILDIZ ve Süleyman YILMAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/309 Esas sayısında dava açılmıştır, davanın duruşması 06/09/2024 tarih ve saat 09:30'a bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.