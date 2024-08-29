T.C. İSLAHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSLAHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/309 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli İslahiye İlçesi
MEVKİİ : Kerküt Köyü/Mahallesi, Tatarhöyüğü
ADA NO : 0
PARSEL NO : 714 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.449,85
MALİKLERİN ADIVE SOYADI : Bekir YILDIZ, Halil YILDIZ, Mustafa YILDIZ, Mehmet YILDIZ ve Süleyman YILMAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/309 Esas sayısında dava açılmıştır, davanın duruşması 06/09/2024 tarih ve saat 09:30'a bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.