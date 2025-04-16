T.C. İSLAHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.04.2025 - 00:01

T.C. İSLAHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/26 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: GAZİANTEP/İSLAHİYE

MEVKİİ: ATATÜRK MAHALLESİ

PARSEL NO: 663 ADA 7 (3) PARSEL

MALİKİN ADI VE SOYADI: ERDAL ÇINĞI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/26 Esas sayısında dava açılmıştır, davanın duruşması 02/07/2025 tarih saat 09:10'e bırakılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.