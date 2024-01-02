T.C. İSLAHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/134 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: GAZİANTEP/İSLAHİYE
MEVKİİ: Kerküt mevkii
PARSEL NO: 70
MALİKİN ADI VE SOYADI: Adalet Koç-Ahmet Durdu- Ali Akkurt-ve diğerleri.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TOKİ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/134 Esas sayısında dava açılmıştır, davanın duruşması 12/02/2024 tarih saat11:30'a bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/12/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01960212