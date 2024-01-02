T.C. İSLAHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 02 Ocak 2024

ESAS NO: 2023/134 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: GAZİANTEP/İSLAHİYE

MEVKİİ: Kerküt mevkii

PARSEL NO: 70

MALİKİN ADI VE SOYADI: Adalet Koç-Ahmet Durdu- Ali Akkurt-ve diğerleri.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TOKİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/134 Esas sayısında dava açılmıştır, davanın duruşması 12/02/2024 tarih saat11:30'a bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/12/2023