T.C. ISPARTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/178 Esas

DAVALI: MERVE GÜMÜŞ TCKN: 56236332538

Davacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, kurumlara yazılan yazılar ve bildirilen adreslerinize dava dilekçesi ve tensip tutanağı tebligat ekinde davetiye çıkarılmış olup, bildirilen adreslerden taşındığınız, mernis adresinizin boş olması ve mevcut adresiniz bulunmadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Varsa ilk itirazlarınız ile esasa ilişkin cevaplarınızı içeren cevap dilekçesini, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde mahkememize verebileceğiniz, iki haftalık süre içinde cevap dilekçesi vermeniz halinde cevap dilekçesinin davacıya tebliği için gerekli 175,00 TL gider avansını mahkeme veznesine depo etmeniz hususu ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 21/05/2024