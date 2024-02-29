T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 29.02.2024 - 00:00

Esas No: 2023/32823/02/2024 Karar No: 2024/43

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mahkememizde açılan Gaiplik davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- Davanın Kabulü ile; Isparta İli, Merkez İlçesi, Sülübey Mahallesi, 146 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın eski hissedarlarından olan “DUDU: Havva Annesi,Şerife: İbrahim Karısı, Şerife: İbrahim Kızı” ’nın ayrı ayrı GAİPLİĞİNE,

2- Isparta Halkbank Şubesi'nin AK010739 nolu hesabında Isparta Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu tarafından yönetilen paranın tüm semereleri ile birlikte maliye hazinesine intikaline karar verilmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.