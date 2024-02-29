T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No: 2023/32823/02/2024 Karar No: 2024/43
Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mahkememizde açılan Gaiplik davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM:
1- Davanın Kabulü ile; Isparta İli, Merkez İlçesi, Sülübey Mahallesi, 146 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın eski hissedarlarından olan “DUDU: Havva Annesi,Şerife: İbrahim Karısı, Şerife: İbrahim Kızı” ’nın ayrı ayrı GAİPLİĞİNE,
2- Isparta Halkbank Şubesi'nin AK010739 nolu hesabında Isparta Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu tarafından yönetilen paranın tüm semereleri ile birlikte maliye hazinesine intikaline karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
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