T.C. ISPARTA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 06.10.2024 - 00:01

T.C. ISPARTA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/74 Esas 24/09/2024

KONU : Gaiplik İlanı

Davacı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , ABDULLAH BORCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, Sülübey Mahallesi, 8132 ada 118 parsel sayılı taşınmazın hissedarları ve gaip oldukları iddia edilen Mustafa Salih kızı Ayşe, Hacer, Ayşe, Fatıma ve oğlu Hasan isimli şahısların MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2024/74 Esas (Mahkememize devrolan Isparta 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/28 Esas) sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliklerine karar verileceği İLAN olunur.

Not: Hakimler Savcılar Kurulu 1. Dairesinin 08/08/2024 tarihli ve 1014 sayılı kararı gereğince Isparta 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin çift numaralı dosyalarının yeni kurulan Isparta 6. Asliye Hukuk Mahkemesine devredilmesine karar verilmekle Isparta 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/28 esas sayılı dosyası Isparta 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/74 esasını almıştır.