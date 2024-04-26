T.C. İSPİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 26.04.2024 - 00:00

Sayı: 2022/32 Esas 22/04/2024

İLAN METNİ Davacı, İSPİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ileDavalılar , ERDOĞAN KARABOĞA, aleyhine açmış olduğu Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında davacı idarenin 24/01/2022 tarihli dilekçesinde; Erzurum ili, İspir ilçesi, Başköy mahallesi, 176 ada 1 parsel 267 m² yüzölçümlü taşınmazın 107 m² kısmının 176 ada 2 parsel nolu 979 m² yüzölçümlü taşınmazın 25 m²'lik kısmınınKamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırılmasının istenildiği belirtilerek davaya konu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespit edilmesini talep etmiş, mahallinde mahkememizce 26/06/2022 tarihinde keşif yapılmış, bilirkişilerce taşınmazın bedeli toplam 18.081,32 TL olarak tespit edilmiş olmakla;tapu maliki Mehmet oğlu Erdoğan Karaboğa'nın tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresleri tespit edilememiş olup, duruşma günü, dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiş, duruşma günü 23/05/2024 günü saat 10:20'e bırakılmış olup dahili davalıların duruşma gün ve saatinde mahkememizde hazır bulunması ve kendisini bir vekille temsil ettirmesi, hazır bulunmadıkları veya kendisini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde duruşmaya yokluklarında devam olunacağı ve karar verileceği, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.