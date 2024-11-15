T.C. İST. VERGİ DAİRESİ BŞK. KARTAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 15.11.2024 - 00:01

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ



MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI VERGİ NUMARASI ADRESİ VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ TAKİP NO VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI CEZANIN MİKTARI ABDULLAH HACIFETTAHOĞLU 0850003729 TOPKAPI MAH. TATLIPINAR CAD. No:48 /1 FATİH İSTANBUL 201710201712 2024080214GiA0000056 0033 3080 0 2.236.153,10 ABDULLAH HACIFETTAHOĞLU 0850003729 TOPKAPI MAH. TATLIPINAR CAD. No:48 /1 FATİH İSTANBUL 201701201712 2024080214GiA0000040 0010 3080 0 2.236.153,10

Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayıl V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

