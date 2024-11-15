T.C. İST. VERGİ DAİRESİ BŞK. KARTAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
VERGİ NUMARASI
ADRESİ
VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ
TAKİP NO
VERGİNİN
NEVİ
CEZANIN
NEVİ
VERGİNİN
MİKTARI
CEZANIN
MİKTARI
ABDULLAH HACIFETTAHOĞLU
0850003729
TOPKAPI MAH. TATLIPINAR CAD. No:48 /1 FATİH İSTANBUL
201710201712
2024080214GiA0000056
0033
3080
0
2.236.153,10
ABDULLAH HACIFETTAHOĞLU
0850003729
TOPKAPI MAH. TATLIPINAR CAD. No:48 /1 FATİH İSTANBUL
201701201712
2024080214GiA0000040
0010
3080
0
2.236.153,10
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayıl V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.