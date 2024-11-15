T.C. İST. VERGİ DAİRESİ BŞK. KARTAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 15.11.2024 - 00:01

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI

VERGİ NUMARASI

ADRESİ

VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ

TAKİP NO

VERGİNİN

NEVİ

CEZANIN

NEVİ

VERGİNİN

MİKTARI

CEZANIN

MİKTARI

ABDULLAH HACIFETTAHOĞLU

0850003729

TOPKAPI MAH. TATLIPINAR CAD. No:48 /1 FATİH İSTANBUL

201710201712

2024080214GiA0000056

0033

3080

0

2.236.153,10

ABDULLAH HACIFETTAHOĞLU

0850003729

TOPKAPI MAH. TATLIPINAR CAD. No:48 /1 FATİH İSTANBUL

201701201712

2024080214GiA0000040

0010

3080

0

2.236.153,10

Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayıl V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02122439