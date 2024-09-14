T.C. İSTANBUL 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 14.09.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/176 Esas

KARAR NO: 2024/129

Parada Sahtecilik suçundanMahkememizin 2023/176 esas ve 2024/129 Kararnumarası yazılı 16/04/2024 tarihli ilamı ile TCK nın 197/1 maddesi gereğince 3 Yıl 4 Ay Hapis, 10000 TL adi para cezası ile cezalandırılan Sufıanu ve Folake oğlu, 03/02/1979 doğumlu, SANIK WAIDI ALAO ALAYANDE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 01.08.2024