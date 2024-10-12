T.C. İSTANBUL 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 12.10.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/322 Esas

KARAR NO: 2024/84

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/03/2024 tarihli ilamı ile Majıd ve Suad kızı, 01/11/1971 doğumlu, Suriye uyruklu, MADANIEH BELAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve sanık vekili Av. İbrahim Ethem ERÇAKIR ın vermiş olduğu istinaf dilekçesi teblig edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 08.10.2024