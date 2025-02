Yayınlanma: 05.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/26

Davacı: ŞENER DEKORASYON İNŞAAT MADEN MAKİNA EMLAK İTHALAT İHRACAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından davalı NİŞANTAŞI TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177) davası nedeniyle;

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 524038-0 sicil numarasına kayıtlı davalı NİŞANTAŞI TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin (MERSİS NO: 0631040717900019, VERGİ NO: 6310407179) iflası istenmiş olmakla, İİK 178/2 ve İİK 166/2 maddesi gereğince, diğer alacaklıların ilan tarihinden on beş gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürürebilecekleri ve açılan bu davanın yargılamasının 22/05/2025 günü saat 14:10'a bırakıldığı hususu İLAN olunur. 24/01/2025