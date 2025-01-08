T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2024/406 Esas

KARAR NO : 2024/640

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/12/2024 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2-h maddesi gereğince mahkumiyetine karar verilen SSÇ'e ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan İsmail ve Zekiye kızı, 1968 Libya doğumlu AFIFA ABUTUTA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile SSÇ müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.12.2024