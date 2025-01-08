T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2024/42 Esas

KARAR NO : 2024/654

Hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, iftira suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/12/2024 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2-h ve 267/1 maddeleri gereğince mahkumiyetlerine, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan CMK'nun 223/2-a maddesi gereğince beraatine karar verilen SSÇ'e ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Narbay ve Mahymjan kızı, 1986 Türkmenistan doğumlu GULSHAT NAZAROVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.01.2025