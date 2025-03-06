Yayınlanma: 06.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2024/312 Esas

KARAR NO: 2025/90

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/02/2025 tarihli ilamı ile CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince beraatlerine karar verilen Turan ve Yasemin kızı, 09/09/2009 doğumlu Narin Tanrısevergil ve Turan ve Yasemin kızı, 04/08/2008 doğumlu Baldan Tanrısevergil tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.03.2025