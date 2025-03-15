Yayınlanma: 15.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO : 2024/233 Esas KARAR NO : 2025/111

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/02/2025 tarihli ilamı ile CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilen SSÇ'lere ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Salmanve Natella kızı, 1983 Azerbaycan doğumlu NURANA AKBAROVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.03.2025