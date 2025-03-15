Yayınlanma: 15.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2024/470 Esas KARAR NO: 2025/132

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/03/2025 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2-b maddesi gereğince mahkumiyetine karar verilen SSÇ'e ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Mahmoud ve Maha kızı, 1990 Suudi Arabistan doğumlu LINA AKKAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.03.2025