T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN
DOSYA NO: 2025/10 Esas
KARAR NO: 2025/131
Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/03/2025 tarihli ilamı ile 13/1 maddesi gereğince 3600 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan İbrahim ve Samar oğlu, 31/01/2010 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı MUHAMED NUR AHMAD ABDULLAH tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.03.2025