Yayınlanma: 16.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2025/10 Esas

KARAR NO: 2025/131

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/03/2025 tarihli ilamı ile 13/1 maddesi gereğince 3600 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan İbrahim ve Samar oğlu, 31/01/2010 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı MUHAMED NUR AHMAD ABDULLAH tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.03.2025