T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 01 Haziran 2023

DOSYA NO: 2022/798 Esas

KARAR NO: 2023/259

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/04/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2, 116/1 maddelerinden beraat kararı verilen Ali ve Ülkiye kızı, 31/01/2006 doğumlu, Kayseri, Merkez, Yavuz mah/köy nüfusuna kayıtlı SİNEM AL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile katılan Pelin Arı'nın istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.05.2023